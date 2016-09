Sowjet-Nachfolger GUSÂ will Kampf gegen Terrorismus stÃ¤rken

Bischkek (dpa) - Zu ihrem 25-jährigen Bestehen will die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) den Kampf gegen den Terrorismus stärken. Ein entsprechendes Dokument sollten die Staats- und Regierungschefs am Freitag bei ihrem Jubiläumsgipfel im zentralasiatischen Kirgistan unterzeichnen, teilte der Außenminister des Landes, Erlan Abdyldajew, nach Gesprächen der GUS-Chefdiplomaten mit.



Die Hauptsitzung verzögerte sich zunächst um mehrere Stunden, weil sich der russische Präsident Wladimir Putin wegen schlechten Wetters verspätete.



Russland, Weißrussland und die Ukraine hatten die GUS 1991 als Ersatz für die zerfallene UdSSR gegründet. Dem Bündnis mit Sitz im weißrussischen Minsk gehören derzeit elf Ex-Sowjetrepubliken an. Allerdings gibt es Differenzen bei wirtschaftlichen und außenpolitischen Zielen.



Der Kaukasusstaat Georgien war 2008 nach einem Krieg mit Russland ausgetreten. Staaten wie die Ukraine und Moldau streben eine stärkere Bindung an die EU an. Zudem hat Russland mit Weißrussland, Armenien, Kasachstan und Kirgistan die Eurasische Wirtschaftsunion gegründet. Mit der Organisation unter Moskaus Führung wollen die Staaten unter anderem einen Binnenmarkt schaffen und ihre Wirtschaftspolitik koordinieren.