Sorten- und Devisenkurse am 4.08.2017 um 16:34 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 4.08.2017 um 16:34 Uhr festgestellt.



Sortenkurse «) Devisenkurse Ankauf Verkauf Geld/An- Brief/Verkauf (in Euro) (in Euro)



USA 1 USD 0,816 0,870 0,8511 0,8511 Großbritannie 1 GBP 1,072 1,144 1,1100 1,1101 n Kanada 1 CAD 0,640 0,701 0,6725 0,6727 Schweiz 100 CHF 84,341 89,827 87,2600 87,2981 Dänemark 100 DKK 12,957 13,989 13,4419 13,4428 Norwegen 100 NOK 10,231 11,214 10,6807 10,6858 Schweden 100 SKR 9,984 10,938 10,4230 10,4257 Japan 100 YEN 0,733 0,797 0,7668 0,7670 Australien 1 AUD 0,646 0,712 0,6724 0,6725 Tschech.Rep. 100 CZK 3,585 4,141 3,8238 3,8267 Türkei 100 LTK 22,275 25,989 24,0442 24,0749 Polen 100 PLN 21,902 25,251 23,5860 23,5983 Ungarn 100 HUF 0,290 0,356 0,3278 0,3280



Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 4.08.2017 16:34 Uhr



dpa al yyzz s5