Slowakischer EU-Abgeordneter: Rechtsbrüche der EU zerstören Vertrauen

Berlin (dpa) - Der konservative slowakische Europaabgeordnete Richard Sulík hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen EU-Politikern massiven Rechtsbruch vorgeworfen. «Zum Beispiel Frau Merkel hat Verträge gebrochen, als sie so viele Migranten eingeladen hat», sagte Sulík am Freitag im Deutschlandfunk.



Gegen Griechenland habe die EU-Kommission schon vor Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil das Land seine Außengrenzen nicht ausreichend schütze. «Seitdem ist nichts passiert. Und heute wundern sich alle, dass wir so viele Migranten in Europa haben», sagte er.



Daneben fordere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von allen Ländern, dass sie ein Defizit von höchstens drei Prozent einhielten - nur Frankreich habe er eigenmächtig eine Ausnahmeregelung gewährt. Daher sei es nicht verwunderlich, dass die Menschen kein Vertrauen in Europa hätten.



Solidarität könne Europa nur von den Mitgliedstaaten einfordern, wenn Verträge eingehalten würden. Auf Zuwendungen von der EU verzichte er vor diesem Hintergrund gern: «Lieber werde ich ohne dieses Geld sein, als jetzt Zigtausende von Migranten aufzunehmen», sagte Sulík.