Slowakische Regierung hofft auf Einigkeit in der EU

Bratislava (dpa) - Zum Auftakt des EU-Sondergipfels in Bratislava hat die slowakische Regierung Ehrlichkeit und Einigkeit in der zuletzt sehr zerstrittenen Europäischen Union angemahnt. In der slowakischen Hauptstadt solle ein Fahrplan für die nächsten sechs Monate beschlossen werden, wie die wichtigsten Fragen der Gemeinschaft gelöst werden können, sagte Regierungschef Robert Fico am Freitag. «Ich habe keinen Zweifel, dass der Gipfel in diesem Sinne ein Erfolg wird.»



Knapp drei Monate nach der Entscheidung der Briten für ein Ausscheiden aus der EU beraten die 27 bleibenden EU-Länder in Bratislava, wie es weiter gehen soll. Die Union steckt wegen des angekündigten Brexit, aber auch wegen eines Dauerstreits unter anderem über die Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik in einer schweren Krise. Zentrale Themen des Gipfels sollen die Grenzsicherung, die Abwehr von Terror und die Überwindung der Wirtschaftsflaute sein.