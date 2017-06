Skopje Champions-League-Finalgegner von Gensheimer und Paris

Köln (dpa) - Uwe Gensheimer trifft mit Paris St. Germain im Finale um die Champions League auf HC Vardar Skopje. Der Final-Four-Debütant gewann am Samstag in Köln das zweite Halbfinalspiel gegen den FC Barcelona mit 26:25 (13:12) und kämpft nun am Sonntag (18.00 Uhr) gegen das französische Topteam um den deutschen Nationalmannschaftskapitän um den größten Titel im Vereins-Handball. Luka Cindric gelang drei Sekunden vor dem Ende der entscheidende Treffer für den Außenseiter. Beste Werfer in der Lanxess-Arena waren Alex Duschebajew und Ivan Cupic mit je sieben Toren für Skopje, Kiril Lazarov traf für die Spanier am häufigsten (6). Zuvor hatte Paris den Vorjahresfinalisten Telekom Veszprem aus Ungarn mit 27:26 (11:11) besiegt.