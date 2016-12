Siw Malmkvist - eine schwedische Schlager-Ikone wird 80 Jahre alt

«An Silvester Geburtstag zu haben, ist, als wenn die ganze Welt mit mir feiert», sagt Siw Malmkvist.. Die schwedische Schlagersängerin blickt auf eine lange Karriere zurück. Auch im deutschen Schlagerkanon hat sie ihren festen Platz.



Stockholm (dpa) - Gerade hat Siw Malmkvist ihre nächste Tournee geplant. Zusammen mit den schwedischen Sängerinnen Barbro «Lill-Babs» Svensson und Ann-Louise Hanson geht sie am Anfang des neuen Jahres auf Konzertreise durch ihr Heimatland. «80 - das ist nur eine Zahl», sagt die fröhliche Frau in einem Interview mit dem schwedischen Radiosender P4. «In meinem Inneren bin ich 24 oder vielleicht 34 Jahre alt.»



Zumindest auf dem Papier wird Siw Malmkvist am 31. Dezember 80 Jahre alt. Dass sich die Schwedin immer noch so jung fühlt, liegt wahrscheinlich an ihrem Metier. Seit mehr als 60 Jahren singt sie gut gelaunte Schlager, in denen es meistens um die Liebe geht. Und das nicht nur in ihrer Muttersprache. Auch in Deutschland landet sie viele Hits. Ihr «Liebeskummer lohnt sich nicht» von 1964 führt monatelang die deutsche Hitparade an.



Da ist die junge Sängerin aus dem südschwedischen Landskrona schon fast zehn Jahre im Geschäft. Ihr erstes Album kommt 1955 heraus und heißt «Twedlee Dee». Der große Durchbruch im Heimatland gelingt ihr, als sie 1959 mit dem Titel «Augustin» den nationalen Vorentscheid für den Grand Prix Eurovision de la Chanson (heute Eurovision Song Contest) gewinnt. Vertreten darf sie Schweden bei dem europäischen Musikwettbewerb aber nicht. Weil Malmkvist als zu jung und unerfahren gilt, schickt man Brita Borg mit dem Lied nach Cannes. Sie kommt auf Platz neun.



Malmkvists Karriere tut das keinen Abbruch. Vor allem bei deutschen Schlagerwettbewerben heimst sie mit ihrer Musik jede Menge Preise ein. Für «Liebeskummer lohnt sich nicht» bekommt sie die Goldene Schallplatte. 1969 vertritt sie Deutschland beim Grand Prix und landet auf Platz neun. Am Ende sollen es 600 Songs in zehn Sprachen werden.



Doch Singen ist nicht das einzige Talent der lebhaften Schwedin. Schon 1960 ist sie mit «Verliebt in Kopenhagen» auf der Kinoleinwand zu sehen. Es folgen «Was macht Papa denn in Italien?» (1961), «Verrückt und zugenäht» (1962) und «Drei Liebesbriefe aus Tirol» (1962). Später spricht sie die schwedischen Synchronstimmen in Disney-Filmen. «Ich war immer waghalsig, ich hab mich alles getraut und nie vorher gefragt», erzählt die Jubilarin im August in dem Radio-Interview. «Ich habe einfach gemacht, was ich wollte und geguckt, was passiert.»



Auch auf der Theaterbühne fühlt sich Siw Malmkvist zuhause. In den 70er Jahren arbeitet sie wieder mehr in Schweden, unter anderem auch als Schauspielerin. 1980 ist sie Titelheldin einer Musical-Version von «Pippi Langstrumpf» und hat enormen Erfolg. «Pippi Langstrumpf war körperlich sehr anstrengend», erzählt sie rückblickend, «es war aber auch unglaublich schön, vor Kindern zu spielen.» Den Geschichten von Astrid Lindgren ist Malmkvist auch privat verbunden: Ihr zweiter Ehemann Frederik Ohlsson spielte in der TV-Kinderserie Herrn Settergren - den Vater von Annika und Tommy.



Ein absolutes Karriere-Highlight auf deutschsprachigen Bühnen wird die gemeinsame Tournee mit der Dänin Gitte Hænning und der Norwegerin Wencke Myhre von 2004 bis 2007. Zu den Begeisterungsstürmen bei 325 Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz meint die Sängerin: «Dass die Leute uns fantastisch fanden, wusste ich. Aber so was habe ich dann doch nicht erwartet.»



Noch immer bekommt sie Einladungen aus Deutschland. Deshalb denkt sie auch jetzt noch nicht ans Ende: «Ich will selbst entscheiden, wann ich aufhöre. Ich will nicht, dass es peinlich wird, wenn Siw Malmkvist auf die Bühne kommt.» Ihren Geburtstag am Silvesterabend zu feiern, kann sie jetzt genießen. «Es ist, als wenn ganz Stockholm, die ganze Welt mich feiert, mit Feuerwerk und allem. Und ich stehe auf dem Balkon und sage: Danke.»