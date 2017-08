SiebenkÃ¤mpferin Carolin SchÃ¤fer startet gut in die WM

London (dpa) - Die Weltranglistenzweite Carolin Schäfer hat einen guten Start in den Siebenkampf bei der Leichtathletik-WM in London erwischt. Zum Auftakt rannte die 25-jährige von der LG Eintracht Frankfurt am Samstag im Olympiastadion in 13,09 Sekunden über 100 Meter Hürden die drittschnellste Zeit. Nur die Niederländerin Nadine Visser in der Weltklassezeit von 12,85 Sekunden und Kendell Williams aus den USA, die 13,02 Sekunden lief, waren schneller.



Auf dem zehnten Platz landete Schäfers Clubkollegin Claudia Salman-Rath, die in 13,52 Sekunden über die Hürden kam. Die Weltranglistenerste Nafissatou Thiam aus Belgien liegt nach mäßigen 13,54 Sekunden direkt hinter der Deutschen auf Rang elf.