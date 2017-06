Sieben Wochen vor WM:Â Paralympics-Sieger Kappel verbessert Weltrekord

München (dpa) - Kugelstoß-Paralympics-Sieger Niko Kappel hat beim Münchener Ludwig-Jall-Sportfest einen Weltrekord aufgestellt. Sieben Wochen vor der WM in London verbesserte der 22-Jährige vom VfL Sindelfingen die bisherige Bestmarke des Polen Bartosz Tyszkowski um 21 Zentimeter auf 13,78 Meter.



«Es war noch nicht der perfekte Stoß. Da ist noch Potenzial vorhanden und ich muss das System weiter stabilisieren und perfektionieren», sagte der Goldmedaillen-Gewinner von Rio und ist sich sicher, dass Dauerrivale Tyszkowski in London nun besonders motiviert ist. «Er ist jetzt mit Sicherheit noch mehr angestachelt. Und auch ein Amerikaner stößt inzwischen über 13 Meter. Ich habe in den sieben Wochen also noch viel zu tun», sagte der kleinwüchsige Kappel.