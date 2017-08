Schulz lehnt Auffanglager fÃ¼r FlÃ¼chtlinge in Libyen ab

Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist gegen die Einrichtung sogenannter Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen. «Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich Auffanglager in Libyen für nicht machbar», sagte Schulz dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». «Die Grundvoraussetzung für solche Lager wären vernünftige staatliche Strukturen - und die gibt es in Libyen nicht.» Sinnvoller sei es, über die Stabilisierung von Libyen als Staat zu sprechen.



Damit stellte sich Schulz gegen den Vorschlag seines Innenexperten im Wahlkampf, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Der hatte sich zuletzt für solche «Anlaufstellen» in Libyen ausgesprochen und gemahnt, Schutzsuchende ohne große Chance auf Asyl müssten davon abgehalten werden, sich in die Hände von Schleppern zu begeben und den gefährlichen Weg über das Mittelmeer anzutreten.



SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte «Zeit Online», wenn sich die Lage in Libyen irgendwann politisch stabilisiert habe, dann seien solche Einrichtungen «vielleicht auch eines Tages in Libyen» denkbar. Er betonte aber: «Derzeit ist das nicht möglich.»



Die Organisation Pro Asyl appellierte an die SPD, sich in der Frage hinter ihren Spitzenkandidaten zu stellen. Aber auch Schulz müsse sich eindeutig positionieren und dürfe sich nicht hinter der Einschränkung «zum jetzigen Zeitpunkt» verstecken. Libyen sei kein Rechtsstaat, es gebe dort Folter und Menschenrechtsverletzungen, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt der dpa. «Da kann man keine Flüchtlinge hinschicken.» In ihrem Wahlprogramm erkläre die SPD, dass das Recht auf Asyl unantastbar sei und Asylverfahren grundsätzlich auf europäischem Boden stattfinden sollten. «Vor diesem Hintergrund irritieren die Äußerungen von Herrn Pistorius.»