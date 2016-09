Schluss mit Sommer - Wiesn-Auftakt kÃ¶nnte ins Wasser fallen

Offenbach (dpa) - Schlechte Nachrichten für Wiesn-Besucher vom Deutschen Wetterdienst: Der Auftakt des Oktoberfestes könnte ins Wasser fallen. Denn ausgerechnet im Süden Deutschlands und am Alpenrand sind am Wochenende die Aussichten auf Regen besonders hoch. Es werde einen «sehr nassen Wiesn-Beginn» am Samstag geben, teilten die Offenbacher Meteorologen am Freitag mit. Mit Regen und Unwettern sorge das Tief Theresia für Wetterverhältnisse, die den Münchner Frohsinn trüben könnten. Immerhin dürften die Regenfälle am Sonntag nachlassen, hieß es zum Trost. Für das südliche Bayern gab es am Freitag sogar regionale Unwetterwarnungen angesichts des erwarteten «markanten Wetters».



Noch halbwegs trockenes Wetter bei deutlich niedrigeren Temperaturen als an den vergangenen Tagen ist im Norden und Westen Deutschlands möglich. «Vom Emsland bis nach Vorpommern ist die Regenwahrscheinlichkeit sehr gering», sagte der Meteorologe Martin Jonas. Vom Niederrhein bis in den Norden Brandenburgs seien zumindest längere trockene Abschnitte möglich. Während in den verregneten Regionen die Temperaturen bei 15 Grad liegen dürften, sei es in den trockenen Gebieten bis zu 22 Grad warm.