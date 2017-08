Scheele: In den nÃ¤chsten Jahren 200 000 weniger Jobsucher

Nürnberg (dpa) - Beim Abbau der Arbeitslosigkeit ist nach Einschätzung von Bundesagentur-Chef Detlef Scheele das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Sollte sich an den derzeit guten Rahmenbedingungen nichts ändern, könnte die Zahl der Arbeitslosen in den nächsten Jahren um weitere 200 000 auf 2,2 bis 2,3 Millionen sinken, sagte Scheele der Deutschen Presse-Agentur. «Ich würde sagen: Wenn man so etwas prognostizieren kann, dann jetzt. Denn wir haben in der Tat eine historisch günstige Situation auf dem Arbeitsmarkt». Im Juli hatte die Bundesagentur zuletzt 2,518 Erwerbslose registriert.