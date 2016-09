Schalke und Mainz kehren gestÃ¤rkt aus Europa in Liga-Alltag zurÃ¼ck

Die Europa League sorgt für Mut: Mainz 05 und Schalke 04 hoffen nach ihren guten Auftritten unter der Woche nun auch auf Siege in der Liga. Beide Teams sind dort noch ohne Dreier.



Nizza/Mainz (dpa) - Der FC Schalke 04 und FSV Mainz 05 kehren nach dem Europa-League-Auftakt mit Zuversicht zurück in den Alltag der Fußball-Bundesliga. Bei den Königsblauen machte sich nach dem verdienten 1:0 bei OGC Nizza Erleichterung breit. Die Mainzer spielten gegen Saint-Étienne zwar unglücklich Remis, spüren nach einer starken Leistung aber dennoch Aufwind.



«Das gibt Selbstvertrauen», sagte Schalkes Abdul Rahman Baba, der das Siegtor am Donnerstag erzielt hatte. Im Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr) bei Hertha BSC soll nun auch in der Liga endlich der erste Sieg gelingen. «Jetzt sind wir gefordert, in Berlin zu gewinnen», sagte Trainer Markus Weinzierl. Kapitän Benedikt Höwedes richtete den Blick ebenfalls nach vorn: «Wir müssen weiter mutig spielen und auch in der Bundesliga punkten.»



Das wollen auch die Mainzer, die wettbewerbsübergreifend auf ihren ersten Saisonsieg warten. «Wir wissen jetzt: Wir können mithalten, wir können Europa, wir sind wettbewerbsfähig», sagte Trainer Martin Schmidt nach dem 1:1 im Premieren-Heimspiel in der Europa-League-Gruppenphase gegen den französischen Rekordmeister und als Favoriten gehandelten AS Saint-Étienne.



Der Makel ist, dass die Rheinhessen alle vier Pflichtspiele der neuen Saison nicht gewinnen konnten. Am Sonntag (15.30 Uhr) folgt in der Liga der nächste Anlauf beim FC Augsburg, danach geht es am Mittwoch nach Bremen. «Augsburg wird ein Kampfspiel. Darauf müssen wir uns einstellen. Deshalb müssen frische Spieler auf den Platz. Davon haben wir noch einige», kündigte der 49 Jahre alte Trainer an.



Insgesamt dreimal brachten die 05er im DFB-Pokal, Bundesliga und jetzt Europa League einen Vorsprung nicht über die Zeit. Gegen Saint-Étienne hatte Kapitän Niko Bungert (57. Minute) die Führung erzielt, doch der Slowene Robert Beric glich aus (88.). Schmidt beklagte das fehlende Wettkampfglück. «Das müssen wir erkämpfen. Im letzten Jahr hätten wir eine Führung nicht mehr verspielt. Am Ausgleich kaut man schwer», betonte Schmidt.



Solche Probleme kennen die Schalker nicht, denn sie blieben in den ersten beiden Bundesligaspielen gegen Frankfurt und Bayern ohne Treffer. «Es ist ein erlösendes Gefühl, wenn man ein Tor macht», sagte Höwedes. «Es macht Spaß, weil jeder für den Erfolg ackert. Diesmal haben wir uns für den großen Aufwand belohnt, den wir betreiben. Wenn wir weiterhin so spielen, werden noch weitere Siege folgen.»



Den Schwung von der Cote d‘Azur will das Team nun mit nach Berlin nehmen. Der Coach hofft, dass bis Sonntag auch der formstarke Leon Goretzka wieder fit ist, der in der letzten Spielminute mit einer leichten Blessur ausgewechselt werden musste. Nach zwei Trainingseinheiten am Mittelmeer reist Schalke am Samstag direkt in die Hauptstadt. «Sonst wären wir erst nach Gelsenkirchen geflogen, und dann Samstag nach Berlin. Jeden Tag die Reisestrapazen zu haben, wollten wir uns ersparen», meinte Weinzierl.