Schalke 04 holt 1:1 im Testspiel gegen Crystal Palace

London (dpa) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich in seinem letzten Testspiel der Saisonvorbereitung mit einem Unentschieden begnügen müssen. Am Samstag holte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco im Match gegen das Team von Crystal Palace aus der englischen Premier League ein 1:1 (1:0).



Bei zeitweise strömenden Regen in London ging Schalke nach einem Kopfball von Pablo Insua (44. Minute) in Führung. Im zweiten Abschnitt glückte Christian Benteke (62.) aber der Ausgleich für Crystal Palace.



Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet Schalke in der Auftaktrunde des DFB-Pokals am 14. August (18.30 Uhr) in Berlin gegen den Regionalligisten BFC Dynamo.