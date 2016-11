SchÃ¤uble: Lage wird in den kommenden Jahren nicht einfacher

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor wachsenden Risiken für die Haushaltspolitik in den kommenden Jahren gewarnt und einen ehrlichen Wahlkampf angemahnt. «Die Lage wird in den kommenden Jahren nicht einfacher, sondern sie wird eher herausfordernder werden», sagte Schäuble am Dienstag in Berlin zum Auftakt der Schlussberatungen des Bundestages über den Bundeshaushalt 2017. Erneut warnte Schäuble die Europäer und führenden Wirtschaftmächte vor einem Wettlauf um die niedrigste Unternehmensbesteuerung. Scharf kritisierte er auch die Empfehlungen der EU-Kommission für mehr Ausgaben in Deutschland.