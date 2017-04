SchÃ¤uble: GrÃ¶ÃŸere Einheit soll Kampf gegen GeldwÃ¤sche verstÃ¤rken

Köln (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will mit deutlich mehr Personal den Kampf gegen Geldwäsche und Terror-Finanzierung verstärken. Die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU) werde von 25 Beamten bis 2018 auf 165 aufgestockt, sagte er am Dienstag in Köln.



«Die Meldungen, wo der Verdacht der Geldwäsche gegeben sein könnte, nehmen immer stärker zu. Deswegen müssen wir die Behörde auch sehr viel mehr ausbauen.» Die Einheit soll zum 1. Juli vom Bundeskriminalamt (BKA) zum Zoll umziehen. Schäuble begründete das damit, dass die Arbeit wegen der dortigen Expertise noch effizienter erledigt werden könne.



Zugleich mahnte er an, dass vor allem auf Ebene der Länderverwaltungen die Kompetenz und die Qualität der Kräfte zur Bekämpfung der Geldwäsche verbessert werden müssten. Die FIU soll die Verdachtsmeldungen filtern und bei entsprechender Bewertung an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten - und diese damit entlasten. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte, der Einheit fehle es an polizeilichen Befugnissen.