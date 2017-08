Sarah SjÃ¶strÃ¶m mit Weltrekord Ã¼ber 100 Meter Freistil

Moskau (dpa) - Die Schwedin Sarah Sjöström hat beim Kurzbahn-Weltcup in Moskau erneut einen Weltrekord aufgestellt. Über 100 Meter Freistil unterbot sie in 50,77 Sekunden die bisherige Marke der Australierin Cate Campbell vom November 2015 um 14/100 Sekunden. Bereits am Mittwoch hatte die 24-Jährige in Moskau die Weltrekordmarke über 50 Meter Freistil auf 23,10 Sekunden geschraubt.