Russlands Sportminister will Doping-AufklÃ¤rung ohne Drohungen

Moskau (dpa) - Russlands Sportminister Pawel Kolobkow hat sich für eine Aufklärung der Doping-Vorwürfe ohne Boykott-Drohungen ausgesprochen. «Man darf solche Entscheidungen nicht treffen unter dem Druck von Sportlern aus einigen Ländern», sagte er am Donnerstag in Moskau. Deshalb habe der russische Biathlon-Verbund zwei Wettbewerbe 2017 zurückgegeben, den Weltcup in Tjumen in Sibirien und die Junioren-WM in Ostrow in Westrussland.



«Die Wettbewerbe sollten in festlicher Atmosphäre stattfinden, nicht inmitten von Verdächtigungen und Angriffen», hieß es auch in einer Mitteilung des russische Verbandes. Zuvor hatte der Weltverband IBU, beschlossen, dass Russlands Biathlon trotz Doping-Verdachts gegen 31 Athleten um eine Kollektivstrafe herumkommen. Zwei Olympia-Starter von Sotschi wurden vorläufig gesperrt. In 29 Fällen wird nach der Verbandsentscheidung vom Donnerstag in München ermittelt.



Der frühere Sportminister Witali Mutko kritisierte Boykottaufrufe, die in Ländern wie Norwegen oder Großbritannien laut geworden waren. «Das ist Druck, absolute Politik», sagte er nach Angaben der Agentur Tass. «Das widerspricht dem gesunden Menschenverstand und der Charta des Internationalen Olympischen Komitees. Für solche Boykottaufrufe sollten Sportler bestraft werden.»