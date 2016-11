Russischer Patriarch ruft Vatikan zur Zusammenarbeit fÃ¼r Syrien auf

Moskau (dpa) - Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill hat die katholische Kirche zur Zusammenarbeit für Frieden im Kriegsgebiet Syrien aufgerufen. «Das ist auch für die Christen wichtig, damit ihre Kirchen wieder aufgebaut werden und die Menschen wieder zu ihrem normalen religiösen Leben zurückkehren können», sagte Kirill bei einem Treffen mit dem Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch am Dienstag in Moskau. Bereits bei ihrem historischen Gespräch in Kuba im Februar hatten Kirill und Papst Franziskus vor der Verfolgung von Christen in Nahost und der Gefahr durch islamistische Terrorgruppen gewarnt.



Das russische Kirchenoberhaupt appellierte der Agentur Interfax zufolge auch an Russland und die USA, ihre Kräfte im Kampf gegen Terroristen zu vereinen. Russische Kampfjets unterstützen seit 2015 die syrische Armee. Der Westen wirft Moskau vor, dabei auch moderate Rebellen und Zivilisten zu treffen. Die USA führen eine Koalition im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) an.



Patriarch Kirill gilt als enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin. Kritiker halten dem ultrakonservativen Geistlichen vor, Putins Politik mit seiner kirchlichen Autorität zu stützen. Zuletzt hatte sich Kirill selbst gegen eine zu enge Partnerschaft von Kirche und Staat ausgesprochen.