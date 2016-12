Russische Olympia-Medaillen im Biathlon in Sotschi 2014

Salzburg (dpa) - Von den 33 russischen Olympia-Medaillen in Sotschi 2014 haben vier die Biathleten gewonnen. Einmal war Gold dabei. In der Staffel besiegten Alexei Wolkow, Jewgeni Ustjugow, Dmitri Malyschko und Anton Schipulin das deutsche Silber-Quartett um Schlussläufer Simon Schempp. Österreich holte Bronze, Norwegen kam auf Rang vier.



Zudem holte sich Olga Wiluchina Silber im Sprint und auch mit der Damen-Staffel. Zum russischen Damen-Quartett gehörten noch Jana Romanowa, Olga Saizewa und Jekaterina Schumilow. Im 20-Kilometer-Einzel gewann Jewgeni Garanitschew die Bronze-Medaille.



Russischen Biathlon-Medaillen bei Olympia in Sotschi 2014



Gold Männer-Staffel Alexei Wolkow, Jewgeni Ustjugow, Dmitri Malyschko, Anton Schipulin



Silber Frauen-Staffel Jana Romanowa, Olga Saizewa und Jekaterina Schumilow, Olga Wiluchina Damen-Sprint Olga Wiluchina



Bronze 20 Kilometer Einzel Jewgeni Garanitschew