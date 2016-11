RTL-Serie Â«DeutschlandÂ 83Â» gewinnt Emmy als beste Dramaserie

New York (dpa) - Die RTL-Serie «Deutschland 83» hat den International Emmy als beste Dramaserie und damit einen der begehrtesten TV-Preise der Branche gewonnen. «Unsere Show handelt von einer geteilten Nation», sagte Produzent Jörg Winger bei Entgegennahme des Preises in New York am Montagabend (Ortszeit). Die Serie begleitet den ostdeutschen Soldaten Martin Rauch im geteilten Deutschland, der sich als Spion für die Stasi behaupten muss. Der Emmy für ein deutsches TV-Programm sei wohl die höchste Auszeichnung, die man in den USA bekommen könne, sagte die Schauspielerin Maria Schrader der Deutschen Presse-Agentur.