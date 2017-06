Rot-Weiss KÃ¶ln gewinnt Euro Hockey League - UHC und MSC im Finale

Die Hockey-Herren von RW Köln haben die Euro Hockey League gewonnen. Am Montag wollen es die Damen des UHC Hamburg im Champions Cup und des Münchner SC in der Club Trophy den Rheinländern gleichtun.



Hamburg (dpa) - Die Hockey-Herren von Rot-Weiss Köln haben zum ersten Mal die Euro Hockey League gewonnen. In einem am Ende noch dramatischen Endspiel setzten sich die Rheinländer am Sonntag im belgischen Brasschaat mit 3:2 (1:0) gegen den niederländischen Vertreter HC Oranje-Rood Eindhoven durch. Tom Grambusch (28. Minute), Florian Adrians (35.) und Florian Scholten (50.) erzielten die Tore zum Kölner Sieg, der in der Schlussphase noch in Gefahr geriet. Im Halbfinale hatten die Deutschen am Samstag Gastgeber KHC Dragons mit 5:3 (3:0) besiegt und damit die Basis zum späteren Triumph gelegt.



Am Pfingstmontag (15.00 Uhr) haben die Damen des Uhlenhorster HC Hamburg beim europäischen Champions Cup die Gelegenheit, es den Kölner Herren nachzumachen. Im Endspiel treffen die Norddeutschen auf die Turnier-Gastgeberinnen des HC ‘s-Hertogenbosch. Während die Niederländerinnen im Halbfinale ein klares 7:1 (1:1) gegen den englischen Vertreter Surbiton HC erzielten, mussten die UHC-Damen nach einem 2:2 (0:0) gegen AH&BC Amsterdam ins Penaltyschießen. Dort behielten die Hamburgerinnen vor allem dank Rückhalt Yvonne Frank im Tor und der größeren Nervenstärke mit 3:1 die Oberhand.



Ebenfalls am Montag (15.15 Uhr) stehen die Damen des Münchner SC im Finale. Die Gastgeberinnen der EuroHockey Club Trophy gewannen am Sonntag mit 5:0 (3:0) über den HC Minsk auch ihr drittes Gruppenspiel und kämpfen nun gegen den Club Campo de Madrid um den Gesamtsieg.