Ronaldo fÃ¼nf Jahre in Serie Top-TorschÃ¼tze der Champions League

Cardiff (dpa) - Als erster Spieler überhaupt steht Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid zum fünften Mal in Serie als Torschützenkönig in diesem Wettbewerb fest. Die anhaltende Dominanz des Weltfußballers schien diese Saison zunächst durch den Argentinier Lionel Messi vom FC Barcelona gefährdet, der vor dem Finalspiel am Samstag ein Tor mehr auf dem Konto hatte. Der 1:0-Treffer von Ronaldo im Spiel gegen Juventus Turin sorgte allerdings für den Ausgleich und sein Tor zum 3:1 für die Krönung: Er beendet die Saison mit zwölf Toren vor Messi (11), gefolgt von Edinson Cavani (Paris Saint Germain) und Robert Lewandowski vom FC Bayern München (beide 8 Tore) sowie Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang (7).



Vor Ronaldos Serie war Messi viermal in Serie Torschützenkönig (2008 bis 2012). Torschützenkönig in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten waren Gerd Müller für die Bayern (1972 bis 1975) und Jean Pierre Papin für Olympique Marseille und den AC Mailand (1989 bis 1992).



Anzahl Spieler Club Saisons Spielzeiten 5 Cristiano Real Madrid 2012/13, 2013/14, Ronaldo 2014/15, 2015/16, 2016/17 4 Lionel Messi FC Barcelona 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 3 Gerd Müller FC Bayern 1972/73, 1973/74, München 1974/75 3 Jean Pierre Olympique 1989/90, 1990/91, Papin Marseille, 1991/92 AC Mailand