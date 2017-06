Ronaldo erzielt RealÂ Madrids 500. Tor in der Champions League

Cardiff (dpa) - Mit dem 1:0-Führungstreffer von Superstar Cristiano Ronaldo im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin ist Real Madrid Historisches gelungen. Die Königlichen sind das erste Team, das 500 Tore in diesem Wettbewerb erzielt hat. Mit 41 Treffern Rückstand folgt der spanische Rivale FC Barcelona, Bayern München steht auf Platz drei (415 Tore). Gegen die Münchener trifft Real am liebsten: 30 Tore fielen allein in diesem Duell. Nur gegen eins von 58 Teams, auf das die Madrilenen in der Champions League trafen, gelang kein Treffer - den FC Arsenal aus London.