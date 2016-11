Richard Lugner trotz Krankheit Â«frohen MutesÂ» fÃ¼r Opernball

Wien (dpa) - Richard Lugner (84) ist trotz einer ernsthaften Erkrankung zuversichtlich, dass er im Februar 2017 am Wiener Opernball teilnehmen kann. «Ich bin frohen Mutes», sagte der österreichische Bauunternehmer am Dienstag. Allerdings liefen die Vorbereitungen nicht rund. Der Star, den er zum Opernball einladen wollte, habe vor wenigen Tagen abgesagt. «Wir suchen nun einen guten Ersatz.» Lugner bittet seit vielen Jahren Prominente in seine Loge und zahlt dafür erhebliche Summen.



Er selbst fühle sich grundsätzlich ganz wohl. «Ich hoffe, dass die ärztliche Kunst hilft.» Er habe im September von seiner Krankheit, die er nicht genauer schildern wollte, erfahren. Er habe von 30 Behandlungen nun acht hinter sich. Lugner ist seit rund zwei Jahren mit seiner gut 57 Jahre jüngeren deutschen Frau Cathy verheiratet. Zuletzt war die Ehe in einer tiefen Krise.