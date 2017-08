Reschke wird neuer Sportvorstand beim VfB Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Einen Tag nach der Trennung von Jan Schindelmeiser hat Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart Michael Reschke als neuen Sportvorstand verpflichtet. Das teilten sowohl der VfB als auch der Reschkes bisheriger Verein FC Bayern München am Samstag mit. Reschke erhält beim VfB einen Drei-Jahres-Vertrag und wird Ende August sein neues Amt antreten.



«Es gibt im Leben Chancen, die man einfach ergreifen und Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und dies trifft jetzt beim VfB Stuttgart exakt zu. Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe und weiß um die riesige Bedeutung des VfB für die Menschen in der Region», sagte Reschke, der sich mit den Münchnern auf eine Auflösung seines bis 2018 laufenden Vertrages geeinigt hatte.



Am Freitag hatte der VfB die Trennung von Schindelmeiser nach gut einjähriger Zusammenarbeit trotz laufenden Vertrages bis 2019 bekanntgegeben. Der frühere Sportdirektor von 1899 Hoffenheim wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.



Reschke war zum 1. Juli 2014 von Bayer Leverkusen nach München gewechselt. Bei der Werkself war er als Assistent von Sportdirektor Rudi Völler und Scouting-Chef aktiv. Reschke ist ein Experte auf dem internationalen Transfermarkt und gilt als hervorragender Verhandlungsführer.