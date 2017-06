Rechtliches beim Fotografieren und Filmen fremder Menschen

Karlsruhe (dpa) - Wer mit seinem Smartphone unbedacht ein Foto macht und es in einem sozialen Netzwerk oder anderswo verbreitet, kann mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wenn fremde Menschen zu erkennen sind, ist nach Paragraf 22 des Kunsturhebergesetzes ihre Einwilligung erforderlich. Es gibt Ausnahmen nach Paragraf 23, etwa wenn Menschen bei einem Urlaubsfoto nur als Beiwerk zum Beispiel vor einer Sehenswürdigkeit mit im Bild sind.



Strafbar macht sich nach Paragraf 201a des Strafgesetzbuches, wer mit einem Foto den höchstpersönlichen Lebensbereich eines Menschen verletzt, ihn etwa in einer Wohnung unbefugt fotografiert. Gleiches gilt für unbefugte Fotos oder Videos, in denen die Hilflosigkeit eines Menschen zur Schau gestellt wird.