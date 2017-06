Real mit perfekter Final-Bilanz - Juve verlor schon fÃ¼nf Endspiele

Cardiff (dpa) - Real Madrid gewinnt zum sechsten Mal die Champions League - und damit alle Endspiele, in denen der spanische Fußball-Rekordmeister in diesem Wettbewerb stand. Am Samstag bauten die Königlichen gegen Juventus Turin ihre perfekte Final-Bilanz aus. Gegner Juve dagegen hält mit fünf verlorenen Endspielen in der 1993 eingeführten Champions League - darunter 1998 und 2017 gegen Real Madrid - einen Negativ-Rekord. Nur 1996 gewann Juve den Henkelpott.



Die Final-Teilnahmen von Real Madrid in der Champions League:



Saison Ort Gegner Ergebnis 1997/98 Amsterdam Juventus Turin 1:0 1999/00 Paris FC Valencia 3:0 2001/02 Glasgow Bayer 2:1 Leverkusen 2013/14 Lissabon Atlético Madrid 4:1 n.V. 2015/16 Mailand Atlético Madrid 5.3. i.E. 2016/17 Cardiff Juventus Turin 4:1



Die Final-Teilnahmen von Juventus Turin in der Champions League:



1995/96 Rom Ajax Amsterdam 3:1 i.E. 1996/97 München Borussia 1:3 Dortmund 1997/98 Amsterdam Real Madrid 0:1 2002/03 Manchester AC Mailand 2:3 i.E. 2014/15 Berlin FC Barcelona 1:3 2016/17 Cardiff Real Madrid 1:4