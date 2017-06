Real Madrid gewinnt als erster Titelverteidiger Champions League

Cardiff (dpa) - Real Madrid hat als erste Mannschaft den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt. Mit dem Final-Erfolg über Juventus Turin in Cardiff gelang die Titelverteidigung erstmals in der ab der Saison 1992/93 eingeführten Champions League. Viermal schaffte es ein Titelverteidiger zuvor ins Endspiel, verlor aber.



1994 AC Mailand - FC Barcelona 4:0 (2:0) 1995 Ajax Amsterdam - AC Mailand 1:0 (0:0)



1996 Juventus Turin - Ajax Amsterdam 3:1 i.E. (1:1,1:1,1:1)



1997 Borussia Dortmund - Juventus Turin 3:1 (2:0)



2008 Manchester United - FC Chelsea 6:5 i.E. (1:1,1:1,1:1)
2009 FC Barcelona - Manchester United 2:0 (1:0)



2016 Real Madrid - Atlético Madrid 5:3 i.E. (1:1,1:1,0:0) 2017 Juventus Turin - Real Madrid 1:4 (1:1)