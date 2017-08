Quoten: ZDF-Krimis schlagen Gottschalk, Jauch und Shaun das Schaf

Berlin (dpa) - Die ZDF-Krimis sind am Freitagabend mal wieder die Quotensieger im deutschen Fernsehen gewesen. Die Folge «Die Gunst der Stunde» aus der Reihe «Der Alte» kam ab 20.15 Uhr auf durchschnittlich 4,09 Millionen Zuschauer (16,4 Prozent Marktanteil). Die Folge «Das zweite Leben» aus der Serie «SOKO Leipzig» im Anschluss erreichte 3,74 Millionen (14,6 Prozent ab 21.15 Uhr).



Die fast vierstündige RTL-Show «Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle» hatte ab 20.15 Uhr 2,90 Millionen Zuschauer (13,0 Prozent). Es war bereits die 17. Ausgabe der Event-Show mit den Publikumslieblingen Günther Jauch und Thomas Gottschalk.



Der ARD-Film «Besser als Du» mit Christoph Maria Herbst in einer Doppelrolle hatte im Ersten 2,41 Millionen Zuschauer (9,6 Prozent), der Actionkrimi «Parker» bei ProSieben 1,72 Millionen (6,9 Prozent) und die Free-TV-Premiere des Animationsfilms «Shaun das Schaf - Der Film» bei Sat.1 im Schnitt 1,38 Millionen (5,5 Prozent).



Dahinter lagen zur besten Sendezeit Kabel eins mit der Serie «Navy CIS» (820 000 Zuschauer/3,3 Prozent), Vox mit der Serie «Chicago Fire» (720 000/2,9 Prozent) sowie ZDFneo mit der britischen Serie «Father Brown» (590 000/2,4 Prozent). RTL II gruselte mit dem Fantasyfilm «I, Frankenstein» 580 000 Menschen (2,3 Prozent).



Der Start der neuen Staffel der Comedy-Sendung «Kessler ist...» mit Michael Kessler, der in die Rolle Prominenter schlüpft, erreichte zu später Stunde immerhin noch 950 000 Zuschauer (5,7 Prozent ab 23.15 Uhr). Die Folge hieß «Kessler ist... Wolfgang Bosbach».