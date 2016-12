Queen und Mann fliegen mit Helikopter zum Weihnachtsfest

London (dpa) - Königin Elizabeth II. und ihr Mann Philip scheint es etwas besser zu gehen. Das erkältete Paar hat sich am Donnerstag mit einem Hubschrauber auf den Weg zum Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk gemacht. Die Queen (90) und Prinz Philip (95) verbringen traditionell die Weihnachtstage dort. Ursprünglich wollte das Paar schon am Mittwoch mit der Bahn fahren, musste die Reise aber wegen des starken Effekts verschieben.



Die Queen, die auch das Oberhaupt der Kirche von England ist, geht stets am ersten Weihnachtstag vormittags mit Familienangehörigen zum Gottesdienst in die Kirche in Sandringham. Nachmittags wendet sie sich in einer Ansprache im Rundfunk an ihr Volk. Diese Rede sei bereits aufgezeichnet worden, teilte der Buckingham-Palast mit.



Prinz William verbringt das Fest dieses Mal mit Frau Kate und den beiden Kindern bei seinen Schwiegereltern. Zu den Plänen Prinz Harrys, der eine neue Freundin hat, gab es keine Auskünfte.



Erst Anfang der Woche gab der Palast bekannt, dass die Königin künftig ein wenig kürzer treten wird. Sie will zum Ende des Jahres ihr Amt als Schirmherrin von 25 britischen Organisationen an Mitglieder ihrer Familie übergeben. Die Queen ist dann aber immer noch die Schirmherrin von etwa 600 Organisationen.