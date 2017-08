Polnischer Vizeminister: Haben nie auf Reparationen verzichtet

Warschau (dpa) - Ein polnischer Regierungsvertreter hat die Forderung nach Reparationszahlungen aus Deutschland wegen der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg bekräftigt. Formal habe Polen nie auf Entschädigungen verzichtet, sagte Vize-Verteidigungsminister Bartosz Kownacki am Freitag im Rundfunk in Warschau. «Nirgendwo ist ein Dokument registriert, in dem Polen seinen Anspruch aufgibt.»



In dem neu entflammten Streit geht Berlin davon aus, dass Polen schon 1953 auf Reparationen verzichtet hat. Wie andere Politiker der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) argumentierte Kownacki aber, die damalige kommunistisch beherrschte Volksrepublik sei nicht souverän gewesen. PiS-Abgeordnete lassen vom wissenschaftlichen Dienst des Parlaments Entschädigungsforderungen prüfen. Das Gutachten soll am 11. August vorliegen.



Deutsche und polnische Experten warnten unterdessen davor, dass das bilaterale Verhältnis nach anderthalb Jahren PiS-Führung irreparabel Schaden zu nehmen drohe. Erstmals seit der Wende von 1989 sähen Berlin und Warschau einander nicht mehr als strategische Partner in Europa, schrieb die Kopernikus-Gruppe am Freitag. Gerade im schwierigen Verhältnis sollten beide Gesellschaften «der Resignation widerstehen». Die Kopernikus-Gruppe wird vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt und dem Deutschland-Institut in Stettin koordiniert.