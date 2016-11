Polizei in Kenia nimmt Vizechef des nationalen Olympia-Komitees fest

Nairobi (dpa) - Im Zuge der Korruptionsermittlungen gegen das Nationale Olympische Komitee in Kenia hat die Polizei den Vizepräsidenten des Gremiums nach Medienberichten festgenommen. Ben Ekumbo, der auch der Präsident des kenianischen Schimmverbandes ist, wurde am Montag in seinem Haus in Nairobi in Gewahrsam genommen, wie örtliche Medien berichteten.



Ekumbo wird vorgeworfen, Kleider für die Athleten der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro vom Sponsor Nike veruntreut zu haben. Die Polizei fand den Berichten zufolge in seinem Haus mehrere Kisten der für die Athleten bestimmten Kleidungsstücke. Ekumbo soll demnach zunächst über Nacht in Gewahrsam bleiben und am Dienstag weiter vernommen werden.



Nach Problemen mit Reiseplanung, Unterkunft und Ausrüstung hatte die kenianische Regierung nach den Sommerspielen die Auflösung des Nationalen Olympischen Komitees angeordnet. Eine unabhängige Kommission soll die im Zusammenhang mit den Spielen in Rio begangenen Fehler aufarbeiten.



Kenias Leichtathletik-Chef Michael Rotich wurde während Olympia schon wegen des Verdachts auf Doping-Beihilfe nach Hause geschickt. Für Kenia waren die Wettkämpfe in Rio mit insgesamt 13 Medaillen die bislang erfolgreichsten Olympischen Spiele.