Pendler-Rekord: Hendricks will arbeitnehmerfreundliche Firmen fÃ¶rdern

Berlin (dpa) - Angesichts des Rekordwerts an Pendlern in Deutschland will die Bundesregierung arbeitnehmerfreundliche Unternehmen fördern. «Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeitern bessere Mobilitäts-Bedingungen zu bieten», sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). «Das könnten Jobtickets sein, Carpooling, Fahrradstellplätze oder flexiblere Homeoffice-Angebote. Wenn wir hier weiterkommen, ist das nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Lebensqualität.» In einem Wettbewerb sollten Modellprojekte ausgewählt und mit sieben Millionen Euro gefördert werden.



Die Zahl der Pendler in Deutschland war 2015 auf einen Rekordwert gestiegen, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ermittelt hatte. Demnach pendelten 2015 bundesweit 60 Prozent aller Arbeitnehmer zum Job in eine andere Gemeinde - im Jahr 2000 waren es 53 Prozent.