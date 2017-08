Paris St. Germain siegt auch ohne Neymar beim Auftakt gegen Amiens

Paris (dpa) - Supercup-Gewinner Paris St. Germain hat auch ohne Neuzugang Neymar einen erfolgreichen Auftakt in die Saison der Ligue 1 in Frankreich gefeiert. Vor über 45 000 Zuschauern im Pariser Prinzenpark gewannen die Hauptstädter mit 2:0 (1:0) über Aufsteiger Amiens. Die Treffer erzielten Uruguays Nationalspieler Edinson Cavani (42.) und der Argentinier Javier Pastore (80.)



Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler war nach dem Gewinn des Confed Cups erst verspätet in das Training eingestiegen und gehörte noch nicht zum PSG-Kader, Torhüter Kevin Trapp musste auf der Bank Platz nehmen und Alphonse Aréola den Vortritt lassen.



Vor dem Spiel hatten die PSG-Fans den brasilianischen 222-Millionen-Neuzugang euphorisch mit «Neymar, Neymar»-Sprechchören gefeiert. Präsident Nasser al-Chelaifi begrüßte seinen neuen Superstar auf dem Rasen per Handschlag. «Paris ist magisch», rief Neymar den jubelnden Fans zu. Er wolle bei seinem neuen Club «hart arbeiten und Titel gewinnen», versprach er. Sein Debüt darf Neymar im Trikot von PSG frühestens am 13. August im Spiel bei EA Guingamp geben.