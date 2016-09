Paris rÃ¤umt wieder FlÃ¼chtlingslager

Paris (dpa) - Die Pariser Polizei hat ein Straßenlager mit etwa 1500 Flüchtlingen im Nordosten der französischen Hauptstadt geräumt. Das berichtete die Regionalzeitung «Le Parisien» am Freitag. Es standen demnach rund 50 Busse bereit, um die Migranten in provisorische Unterkünfte im Pariser Großraum zu bringen. Die Polizeipräfektur verfügte auf Anfrage zunächst über keine präzisen Informationen über die Aktion.



Bereits im August war zum wiederholten Mal ein Straßenlager nahe der Metrostation Stalingrad im Nordosten von Paris geräumt worden. Seit dem vergangenen Jahr leben in der Stadt tausende Flüchtlinge, die häufig aus Afrika stammen, auf der Straße.