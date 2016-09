Papst empfÃ¤ngt AngehÃ¶rige der Opfer des Anschlags von Nizza

Rom (dpa) - Gut zwei Monate nach dem Terroranschlag von Nizza empfängt Papst Franziskus die Angehörigen der Opfer. Der 79-Jährige werde die Familien am 24. September im Vatikan treffen, teilte der Kirchenstaat am Freitag mit. Am 14. Juli war ein Attentäter auf der Strandpromenade von Nizza mit einem Lastwagen in eine feiernde Menschenmenge gerast und hatte 84 Menschen getötet. Papst Franziskus hatte den Angehörigen der Opfer direkt nach der Tat sein Mitgefühl ausgesprochen. Er verurteilte «jeden Ausdruck von Amok, Hass, Terrorismus und jeden Angriff gegen den Frieden» auf das Schärfste.