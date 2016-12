Papst beobachtet Â«bÃ¶swilligen WiderstandÂ» gegen Reform der Kirche

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat in seiner Weihnachts-Ansprache offene und verborgene Kritik an seinen Reformplänen beklagt. Es gebe auch böswillige Widerstände, sagte das Kirchenoberhaupt am Donnerstag vor Kardinälen und ranghohen Vatikan-Mitarbeitern in Rom. «Die Reform der Kurie ist ein heikler Prozess», betonte er. Aber sie sei Zeichen der Lebendigkeit der Kirche. Es sei wichtig, die Reform als Prozess des Wachstums und allem voran als Bekehrung zu verstehen.



Papst Franziskus, dessen erklärtes Ziel es ist, die katholische Kirche zu reformieren, nimmt demnach unterschiedliche Arten von Widerständen wahr. Kritik sei etwas Gutes und entspreche offen artikuliert dem Wunsch nach Dialog, sagte er. Doch es gebe auch verborgene Widerstände, aus der Einstellung heraus: Alles muss sich ändern, damit es bleibt, wie es ist. Er beobachte außerdem böswillige Widerstände, die sich hinter rechtfertigenden oder anklagenden Worten versteckten.



Dass es Widerstand gegen Franziskus‘ Reformwillen gibt, ist kein Geheimnis. Im September hatten ihn vier Kardinäle - darunter zwei Deutsche - in einem Brief um die Klärung mehrerer Passagen seines Schreiben über Familie und Liebe, «Amoris Laetitia», gebeten. Weil Franziskus ihnen nicht antwortete, machten sie ihre Kritik im November publik. Im Vatikan hatte der offene Brief für Unmut gesorgt.