Panda-Zwillinge in Frankreich geboren

Paris (dpa) - Zwei Riesenpanda-Babys sind am späten Freitagabend im Tierpark von Beauval in Zentralfrankreich auf die Welt gekommen. «Gute Neuigkeiten - unsere Pandabärin Huan Huan ist Mama geworden», teilte die Zooverwaltung auf ihrer Website mit. Die Bärin kümmerte sich lediglich um ihr Zweitgeborenes, das nur schwach atmende erstgeborene Bären-Baby kam in den bereitgestellten Inkubator. Nach Angaben des Zoos entscheiden sich Pandabärinnen bei Zwillingsgeburten üblicherweise für das stärkere Baby und überlassen den schwächeren Nachwuchs dem Schicksal.