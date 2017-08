Panda-Zwillinge in Frankreich geboren - Ã„lteres Baby gestorben

Panda-Zwillinge in Frankreich geboren - Älteres Baby gestorben

Paris (dpa) - Zwei Riesenpanda-Babys sind am späten Freitagabend im Tierpark von Beauval in Zentralfrankreich auf die Welt gekommen. Allerdings starb das erstgeborene Baby nur wenige Stunden nach der Geburt, wie die Zooverwaltung am frühen Samstagmorgen mitteilte. Kurz zuvor hatten die Verantwortlichen noch die Zwillingsgeburt auf der Website des Zoos gefeiert: «Gute Neuigkeiten - unsere Pandabärin Huan Huan ist Mama geworden». Nur kurz darauf folgte die Mitteilung vom Tod des Erstgeborenen von Huan Huan, das nur schwach geatmet hatte. Unmittelbar nach der Geburt hatte sich Huan Huan um ihre Babys gekümmert, dann aber nur das stärkere, jüngere Kind gehalten. Nach Angaben des Zoos entscheiden sich Pandabärinnen bei Zwillingsgeburten üblicherweise für das stärkere Baby und überlassen den schwächeren Nachwuchs dem Schicksal. Ein bereitgestellter Inkubator für derartige Fälle habe nicht geholfen.