Olympische Winterspiele 2018 ohne Eishockey-Stars der NHL

New York (dpa) - Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang finden ohne die Stars aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL statt. Das gab die Liga am Montag bekannt. Der Spielbetrieb werde für Olympia 2018 in Südkorea nicht unterbrochen, hieß es in einer Stellungnahme. Damit sei die Angelegenheit «offiziell abgeschlossen».



An den vergangenen fünf Winterspielen hatten Spieler aus der besten Liga der Welt jeweils teilgenommen. Das Internationale Olympische Komitee mit seinem Präsidenten Thomas Bach und der Eishockey-Weltverband IIHF hatten sich intensiv bemüht, auch in Südkorea die NHL-Cracks zu präsentieren, und dafür hohe finanzielle Zusagen gemacht.