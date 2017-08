Olympiasiegerin Andreea Raducan wird Turn-PrÃ¤sidentin in RumÃ¤nien

Olympiasiegerin Andreea Raducan wird Turn-Präsidentin in Rumänien

Bukarest (dpa) - Olympiasiegerin Andreea Raducan ist am Freitag zur Präsidentin des Rumänischen Turnverbandes gewählt worden. Das Mandat für die 33-Jährige gilt bis zum Jahr 2021. 42 der 43 der Wahlberechtigten stimmten in Bukarest für die frühere Ausnahmeturnerin, die sich 2000 in Sydney mit der Riege ihres Landes Olympia-Gold gesichert hatte. Der Sieg im Mehrkampf wurde ihr wegen des Nachweises der Einnahme von Stimulanzien aberkannt. Ein Mannschaftsarzt hatte ihr das Medikament wegen einer Erkältung verabreicht.



Die fünfmalige Weltmeisterin Raducan folgt als Präsidentin auf Adrian Stoica, der die Geschäfte elf Jahre lang geführt hatte und lange Zeit auch als Chef des Technischen Komitees der Männer im Weltverband FIG fungierte.