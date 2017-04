Olympiasieger Deutschland ohne Mandy Islacker im Test gegen Kanada

Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Mandy Islacker muss Olympiasieger Deutschland im Fußball-Test gegen Kanada am Sonntag in Erfurt (15.00/ZDF live) auskommen. Die Angreiferin des 1. FFC Frankfurt sagte ihre Teilnahme aufgrund von Sprunggelenkbeschwerden ab, die nach dem vergangenen Bundesliga-Spieltag auftraten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag bekannt.



Bundestrainerin Steffi Jones, die mit der Nationalmannschaft derzeit in Frankfurt Marketing-Verpflichtungen nachkommt, verzichtete auf eine Nachnominierung. Das DFB-Team reist am Donnerstag im Anschluss an eine Leistungsdiagnostik weiter nach Thüringen.