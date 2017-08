Nowitzki mit EM-Zuversicht - SchrÃ¶der als Â«ZukunftÂ» fÃ¼r Deutschland

Johannesburg/Erfurt (dpa) - Superstar Dirk Nowitzki schwärmt von Dennis Schröder und traut den deutschen Basketballern mit dem NBA-Jungstar als Anführer eine erfolgreiche EM zu. Die Mannschaft werde das Turnier hoffentlich mit Selbstvertrauen angehen, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg. «Das Team schafft es gut.»



Nowitzki bezeichnete Schröder von den Atlanta Hawks am Rande des NBA Africa Games als «Zukunft des deutschen Basketballs. Er hat sich super entwickelt und wird sehr, sehr wichtig für den deutschen Basketball sein.» Der 23 Jahre alte Aufbauspieler, dessen Mutter aus Gambia stammt, nahm für das Team Afrika an der Showveranstaltung teil und unterlag dem internationalen Team um Kapitän Nowitzki mit 97:108.



Er werde nun zunächst nach Atlanta fliegen, berichtete Schröder. In anderthalb Wochen will er vor dem Supercup in Hamburg zum deutschen Team stoßen. Ohne ihn unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming im ersten EM-Test am Samstagabend in Erfurt gegen Belgien mit 69:71. «Wir sind jung, wir haben viele gute Spieler. Wir können vieles erreichen», sagte Schröder in Südafrika zu den EM-Zielen.



Das deutsche Team muss bei dem am 31. August beginnenden Turnier auf die NBA-Profis Paul Zipser und Maximilian Kleber sowie den verletzten Bayern-Center Maik Zirbes verzichten. Nowitzki war nach dem EM-Vorrundenaus 2015 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.