Niederlage im letzten Test: Gladbach unterliegt Leicester 1:2

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat die Generalprobe für den Saisonstart in der Fußball-Bundesliga verpatzt. Zwei Wochen vor dem ersten Spiel um Punkte am 20. August gegen den 1. FC Köln unterlag das Team von Trainer Dieter Hecking bei Leicester City mit 1:2 (0:0).



Vor rund 10 000 Zuschauern im King Power Stadium sorgte Torschütze Jamie Vardy mit einem Doppelschlag (66. Minute/73.) am Freitag für den Sieg des englischen Überraschungsmeisters von 2016. Die zwischenzeitliche Gladbacher Führung hatte Thorgan Hazard (46.) erzielt. Es war das insgesamt neunte Testspiel der Mönchengladbacher in diesem Sommer.