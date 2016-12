NiederlÃ¤ndisches Gericht verbietet Streik der Eisenbahner

Breda (dpa) - Ein für Freitag geplanter Streik der niederländischen Eisenbahner ist von einem Gericht verboten worden. An Bahnhöfen könne sonst ein Sicherheitsproblem entstehen, urteilte ein Gericht am Donnerstag in der südniederländischen Stadt Breda. Da kurz vor Weihnachten viel Polizei bei Großveranstaltungen eingesetzt werde, gebe es nicht genügend Beamte zur Regulierung von Menschenmengen an Bahnhöfen. Die Eisenbahngewerkschaften wollten gegen «eintönige Arbeit» wegen der neuen Fahrpläne der Bahn protestieren. Das vom Gericht auferlegte Streikverbot gilt bis zum 6. Januar.