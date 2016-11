Nico Hofmann Ã¼ber Emmy: Â«riesengroÃŸe WertschÃ¤tzungÂ»

Berlin (dpa) - Nico Hofmann, Geschäftsführer der Produktionsfirma Ufa Fiction, hat erfreut auf die Verleihung des International Emmy Award an die Serie «Deutschland 83» reagiert. «Dass ein International Emmy award innerhalb von zwei Jahren gleich zwei Mal an eine Ufa-Produktion geht, ist wirklich eine Sensation», sagte Hofmann in einer Mitteilung von Ufa Fiction am Dienstag.



Vor zwei Jahren war der Ufa-Fiction-Dreiteiler «Unsere Mütter, unsere Väter» ausgezeichnet worden. Allein die Nominierungen seien eine große Ehre gewesen und hätten bewiesen, dass deutsche High-End-Fiction-Produktionen international wahrgenommen würden und konkurrenzfähig seien, so Hofmann. «Dieser Abend in New York ist eine riesengroße Wertschätzung für die Qualität des deutschen Fernsehens in der Welt. Darauf hatten wir lange gehofft.»



Die deutsch-deutsche Spionageserie mit Jonas Nay in der Hauptrolle war im Herbst 2015 bei RTL zu sehen, hatte aber enttäuschende Quoten. Dennoch wird an der Fortsetzung gearbeitet: «Deutschland 86» entsteht jetzt in Zusammenarbeit mit dem Streaminganbieter Amazon Prime, der die Erstausstrahlungsrechte besitzt. Die Premiere im Free-TV wird bei RTL sein.