Nguyen verzichtet auf Mehrkampf - Nur zwei GerÃ¤te beim Turnfest

Berlin (dpa) - Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen wird bei den deutschen Turnmeisterschaften im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfests in Berlin nun doch auf einen Start im Mehrkampf verzichten. «Er hat uns heute mitgeteilt, dass er wie bei der EM nur an zwei Geräten, dem Barren und den Ringen, dabei ist», bestätigte Cheftrainer Andreas Hirsch am Sonntag. Ursprünglich hatte Nguyen ein Comeback im Mehrkampf erwogen. Die deutschen Turner ermitteln am Montag ihren Allround-Meister.