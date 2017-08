Neymar: Geld nicht der Grund fÃ¼r den Wechsel zu Paris Saint-Germain

Paris (dpa) - Der brasilianische Fußballstar Neymar hat beteuert, dass es ihm bei seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain nicht ums Geld gegangen sei. «Ich war nie von Geld motiviert», sagte er am Freitag bei seiner ersten Pressekonferenz bei seinem neuen Team nach Angaben eines Übersetzers. «Falls ich dem Geld folgen würde, wäre ich vielleicht irgendwo anders in einem anderen Team, in einem anderen Land.» PSG-Präsident Nasser al-Chelaifi pflichtete seinem Neueinkauf bei: «Ich kann heute garantieren, dass er viel mehr Geld bekommen kann, als wir ihm geben.»



Neymar versicherte, es sei für ihn keine Bürde, mit der Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro der teuerste Spieler der Welt zu sein. Al-Chelaifi hält den Preis für nicht zu hoch. «Wenn wir uns mit Neymar als Marke anschauen mit Paris Saint-Germain glaube ich ganz ehrlich nicht, dass es teuer ist. Denn ich bin sicher, wir werden mehr Geld verdienen, als wir bezahlt haben.»



Er versicherte zugleich, dass es kein Problem mit den Regeln zum Financial Fairplay geben werde. «Wer auch immer über Financial Fairplay nachdenkt: Bitte geht einen Kaffee trinken und macht euch keine Sorgen, wir sind in guten Händen.»