Neun FlÃ¼chtlinge sterben bei Verkehrsunfall in Bulgarien

Sofia (dpa) - In Bulgarien sind neun Flüchtlinge bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Insgesamt 17 illegal eingereiste Menschen seien mit einem Kleinbus unterwegs in die Hauptstadt Sofia gewesen, teilte das Innenministerium am Sonntag mit.



Der nur 16 Jahre alte bulgarische Fahrer mit kriminellem Hintergrund sei vermutlich am Steuer eingeschlafen und mit dem Kleinbus gegen einen Baum geprallt, berichtete der Fernsehsender bTV. Der Fahrer habe keinen Führerschein besessen. Die Flüchtlinge stammen eigenen Angaben zufolge aus Afghanistan und Pakistan.



In der Flüchtlingskrise gilt das ärmste EU-Land als Transitland. Über die Türkei gekommene Flüchtlinge lassen sich ungern in Bulgarien registrieren, weil sie lieber nach Mittel- und Westeuropa weiterreisen wollen.