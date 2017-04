Neuerscheinungen - Kriminalromane

Volker Kutschers «Der nasse Fisch» als Graphic Novel umgesetzt



Berlin (dpa) - Vor zehn Jahren veröffentlichte Volker Kutscher «Der nasse Fisch», den ersten Band seiner Krimiserie um Kommissar Gereon Rath. Mittlerweile sind sechs Romane in der Reihe erschienen, die im Berlin der späten 20er und frühen 30er Jahre spielt. Regisseur Tom Tykwer verfilmt den Roman gerade unter dem Titel «Babylon Berlin» für das Fernsehen. Jetzt ist noch eine andere Art der visuellen Umsetzung des Romanstoffs erschienen. Der Comiczeichner Arne Jysch hat Kutschers Roman für das Genre Graphic Novel bearbeitet. Die 500 Romanseiten wurden auf 200 Seiten im DIN-A4-Format kondensiert, Nebenstränge der Handlung sind weggefallen, und die Erzählung konzentriert sich ganz auf den Kommissar, der 1929 in der pulsierenden Hauptstadt ein vermeintlich lockeres Leben, aber auch Bandenkriminalität und politische Gewalt erlebt. Jysch hat die optische Dimension der Geschichte in schwarz-weiße Zeichnungen gefasst, die der Optik entsprechen, die wir aus jener Zeit kennen. Auch der Zeichenstil entspricht der Tradition von Cartoons jener Zeit. Wer den Roman kennt, findet hier eine faszinierende neue Perspektive auf den Stoff. Und wer eine hervorragend gemachte Graphic Novel sucht, findet in «Der nasse Fisch» eine spannende Geschichte voll großartig transportiertem Zeitkolorit.



Tatort Aquitanien: «Retour»



Hamburg (dpa) - Der deutsche Journalist Alexander Oetker, der als Korrespondent in Paris gearbeitet hat, ist ein profunder Frankreichkenner. Unter Beweis stellt er dies mit seinem Debütroman «Retour», dem Auftakt einer neuen Krimiserie, die in Bordeaux und Umgebung spielt: In Aquitanien sollte es eigentlich ruhig und beschaulich zugehen. Wenn jedoch Commissaire Luc Verlain aus Paris kommt, ist es mit der Idylle vorbei. Ein junges Mädchen wird ermordet am Strand aufgefunden. Die Tote hatte viele Verehrer, darunter ein Franko-Araber, den der rechte Mob gleich für den Täter hält. Obgleich die Polizei die Unschuld des Jungen beweist, stachelt der Vater des Opfers die Bevölkerung zur Lynchjustiz auf. Es kommt zur Geiselnahme, Schüsse fallen, eine Katastrophe bahnt sich an. Es wird alles aufgeboten, was der frankophile Leser schätzt. Weinberge in schönster Sonnenlage, Gourmettempel mit exquisiten Plats du Jour, charmante Menschen, aber auch die Schattenseite einer elitären Oberschicht, die nach ihren eigenen Regeln lebt. Ein unterhaltsamer Regionalkrimi mit vielen Pluspunkten auf der Wohlfühlskala.



Krimi und Porträt der polnischen Gesellschaft



Berlin (dpa) - Krimis aus Polen sind eher selten auf dem deutschen Buchmarkt. Da bietet «Das Mädchen aus dem Norden» von Katarzyna Bonda eine interessante Ergänzung. Im Mittelpunkt des Romans steht eine Profilerin, die aus dem Ausland in ihre Heimatstadt Danzig zurückgekehrt ist. Eigentlich könnte sie nach einem missglückten Einsatz Ruhe gebrauchen, um sich um ihre Tochter zu kümmern, ihre Narben zu heilen und vom Wodka wegzukommen. Aber ein neuer Auftrag fordert sie aufs Äußerste. Ein Clubbesitzer, dessen Lokal überfallen wurde, bittet sie, die Verantwortlichen zu finden. Dabei kommen mafiöse Strukturen ans Licht, die direkt nach der politischen Wende 1989 entstanden und inzwischen ihre kriminelle Macht hinter den Kulissen ausüben können. Bondas Roman ist voller überraschender Wendungen und dramatischer Episoden, die allerdings bisweilen etwas zu verwirrend und melodramatisch werden.



Psychothriller um ein entführtes Mädchen: «Good as Gone»



Berlin (dpa) - Ein entführtes Mädchen steht im Mittelpunkt von «Good as Gone», dem Romandebüt der Amerikanerin Amy Gentry. Eine 13-Jährige ist aus dem Elternhaus entführt worden und spurlos verschwunden. Acht Jahre später - ihre Familie hat sich mittlerweile an den Verlust gewöhnt - steht eine junge Frau vor der Tür und sagt, sie sei die entführte Tochter. Ist sie es wirklich? Die Mutter möchte es nur zu gern glauben, aber Zweifel nagen an ihr ebenso wie an der jüngeren Schwester, die einst die Entführung miterlebte. Die Mutter, Uniprofessorin in Houston, erzählt einen Großteil der Geschichte aus ihrer Sicht. Ihrer Erzählung stehen Passagen entgegen, in denen junge Frauen ihre Erlebnisse schildern, die sie als Opfer von Misshandlungen, Prostitution und Menschenhandel gemacht haben. Gentry stellt diese unterschiedlichen Erzählebenen geschickt nebeneinander und verknüpft sie so, dass die psychologische Spannung durch viele Wendungen aufrechterhalten wird.